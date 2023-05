Politie publiceert nieuwe foto van ontvoerde man in Spanbroek

Connect on Linked in

De politie heeft zondagavond een nieuwe foto vrijgegeven van de vermiste man die vrijdagmiddag rond 14.20 onder dwang werd meegenomen in Spanbroek (Noord-Holland). De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man.

Twee arrestaties

Het slachtoffer werd ontvoerd in een auto vanaf de Herenweg in Spanbroek. Vrijdagnacht zijn in Heerhugowaard twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat hun rol precies is bij de ontvoering wordt nader onderzocht. De arrestatie van de twee verdachten heeft nog niet geleid tot de identiteit en verblijfplaats van de man. Het tweetal zit in beperkingen, wat omhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Sokken

Volgens de politie sprak de man de Engelse of Duitse taal en stond hij voordat hij onder dwang werd meegenomen, rond 13.30 op zijn sokken bij het winkelcentrum/bushalte aan de Herenweg in Spanbroek.

Op dit moment weet de politie nog niet wie of waar de man nu is. Het onderzoeksteam beschikt over een nieuwe foto van de man, die vandaag is vrijgegeven.