Politie publiceert video van achtervolging en aanhouding plofkrakers (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft deze week op YouTube een video gepubliceerd van de achtervolging en aanhouding van twee verdachten van een plofkraak, begin mei vorig jaar in het Limburgse Lomm. Ze komen in april voor de rechtbank zo meldt de politie. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Utrecht en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een derde verdachte wist te ontkomen en wordt nog gezocht.

De plofkraak gebeurde in Mülheim-Heißen, bij Duisburg, op een uurtje rijden van de Nederlandse grens. Een getuige daar filmde dat de plofkrakers wegreden in een Audi RS3. Als dat voertuig de grens gepasseerd is dan pikt een Nederlandse surveillance hem op.

Nadat de de bestuurder de macht over het stuur verliest na een achtervolging proberen de drie verdachten te voeten te vluchten. De agenten schoten gericht op hen maar niemand raakte gewond.

Bij de kraak in werd geen buit gemaakt. In de auto lag uitrusting en kleding die veel bij plofkraken wordt gebruikt maar geen explosieven.