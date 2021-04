Politie registreerde alle Sky-telefoons in Nederland (UPDATE)

Tijdens de zoektocht naar Ridouan Taghi had de politie in 2019 al een zogeheten “printertap” op Sky-ECC. Taghi’s advocaat Inez Weski haalde tijdens de regiezitting van het Marengo-proces voor de rechtbank in Amsterdam afgelopen vrijdag een proces-verbaal aan waarin de recherche dat schrijft. Met een printertap wordt bedoeld dat werd geregistreerd welke toestellen met Sky (met elkaar) communiceerden. Advocaat Weski zei vrijdag dat desgevraagd het Openbaar Ministerie ‘geen opheldering’ heeft gegeven over de aard en omvang van die printertap.

Door @Wim van de Pol

De politie spreekt volgens Weski over deze ‘printertap’ in een proces-verbaal over de netwerkmeting van alle mobiele telefoons in een deel van het centrum van Rotterdam rond het kantoor van Weski, op 14 mei 2019. Ook werd een jaar aan verkeersgegevens van vijf Sky-telefoons uit dat gebied nagekeken. In het gebied zijn zeker drie andere advocatenkantoren en ook andere geheimhouders gevestigd over wie de politie geen informatie mag verzamelen. Besloten was tot die meting nadat Peter R. de Vries op Twitter had gemeld, dat justitie of politie hem had verteld, dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi zou staan.

De politie nam volgens dat proces-verbaal aan, dat op het kantoor van Weski een contact van Taghi met Taghi zou gaan communiceren met een Sky-telefoon wat overigens volgens het proces-verbaal kennelijk niet gebeurde.

Weski heeft de rechtbank verzocht het Openbaar Ministerie op te dragen een schriftelijke verslaglegging te maken over de details rond deze actie. En ook om op te helderen of de dodenlijst waar De Vries op zou staan nog verder is onderzocht. Het is niet duidelijk hoeveel mensen en instellingen geraakt zijn door die zoektocht in de gegevens uit die netwerkmeting.

Re-sellers

De politie dacht dat Taghi, of mensen uit zijn kring, gebruik maakten van telefoons met software van de encryptiedienst Sky-ECC. Dat is een encryptiedienst die recent door de politie is gehackt. Nu blijkt dat in 2018 de politie in de speurtocht naar Taghi al volop bezig was Sky en re-sellers van Sky-software te onderzoeken. Uit het dossier over bijzondere opsporingsbevoegdheden die in het onderzoek naar Taghi zijn gebruikt blijkt dat de politie probeerde uit te vinden waar SKY-ECC toestellen door verkopers werden opgeslagen. Ook werden re-sellers van Sky-telefoons en bemiddelaars geobserveerd. Weski zei tegen de rechtbank dat ze meer informatie wil over de methoden die in die onderzoeken naar Sky-re-sellers zijn ingezet; het Openbaar Ministerie weigert daarin inzage te geven. Weski: ‘Ik wil ook weten wat er met in beslag genomen Sky-telefoons is gebeurd. Is er ten behoeve van het onderzoek naar verblijfplaats van mijn cliënt misschien malware geplaatst in Sky-telefoons of servers van Sky?’

In maart van dit jaar kwam naar buiten dat de politie erin is geslaagd gedurende enige tijd berichten te ontsleutelen die gebruikers van Sky verzonden. Sky bracht daarna een bericht naar buiten dat er via re-sellers besmette telefoons in omloop waren gebracht.

Database van de FBI

De FBI nam deel aan het internationale politieonderzoek naar Taghi.

Nu blijkt dat de Nederlandse politie in de speurtocht naar Taghi ook heeft samengewerkt met deze Amerikaanse federale politiedienst (en binnenlandse veiligheidsdienst). De FBI heeft volgens het Openbaar Ministerie de Nederlandse politie geassisteerd bij de zoektocht naar Taghi.

De FBI beschikt over een database waarin gezocht kan worden op gegevens en personen die op sociale media actief zijn. Op de zitting van vrijdag in het Marengo-proces bleek dat de Nederlandse politie in de zoektocht naar hoofdverdachte Ridouan Taghi in die database navraag heeft laten doen.

Taghi’s advocaat Inez Weski zei dat het gaat om een interne database gevuld met informatie over social media-accounts. De FBI zou bijvoorbeeld kunnen vaststellen of activiteit op bepaalde social media kan worden geassocieerd met een opgegeven zoekterm, zoals een e-mailadres. Weski vroeg de rechtbank om aan het Openbaar Ministerie op te dragen te vertellen welke informatie in het onderzoek naar Taghi met en door de FBI is gedeeld en wat het resultaat van de zoektocht in die database was en in welke zin de FBI dan nog meer geassisteerd heeft.