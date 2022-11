Politie: Rotterdamse liquidatie was misschien een vergissing (VIDEO)

Connect on Linked in

Volgens de politie was het doodschieten van Jaison Sanches (foto) op 29 oktober in het centrum van Rotterdam een doelbewuste liquidatie. Maar of Sanches ook daadwerkelijk het doelwit was is nog één van de voorwerpen van onderzoek. Sanches werd op een terras aan het Tiendplein doodgeschoten door een onbekende man, die de politie in Opsporing Verzocht in beeld bracht.

Ryad

De route van de verdachte is in kaart gebracht: hij liep vanaf de Duivenvoorderstraat via de Henegouwerlaan en de Tiendstraat naar de plaats delict bij restaurant Ryad. Het slachtoffer stond daar met een groepje jonge mannen te praten.

Getuigen

Op de beelden is te zien hoe die wegstuiven als er wordt geschoten. De politie zegt nog op zoek te zijn naar deze getuigen en te willen weten wat zij hebben gezien. Ook wil de politie weten wat de relatie van deze mannen tot het slachtoffer was.

Sanches was van Kaapverdiaanse komaf. Hij werd rond 22.20 onder vuur genomen en overleed korte tijd na de schoten aan zijn verwondingen.