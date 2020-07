Politie: schutter die Tilburger neerschoot was twintiger (VIDEO)

Connect on Linked in

De 42-jarige man die op vrijdagochtend 5 juni in Tilburg werd neergeschoten voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje was waarschijnlijk een twintiger. In Opsporing Verzocht toonde de politie beelden van de schutter én van de schietpartij.

Kliko’s

Het incident gebeurde omstreeks 09.30 op de Dolomietenweide in Tilburg. Het slachtoffer liep met zijn zoontje op de stoep bij een parkeerplaats. De schutter rende op hen af met in zijn rechterhand een vuurwapen. Op de beelden is te zien dat de schutter direct op de man schiet en het slachtoffer meerdere keren in zijn benen raakte. Het zoontje wist zich te verstoppen achter een paar kliko’s.

Onduidelijk

De schutter vluchtte weg richting de Dolomietenlaan. Op zeker moment stopte hij met rennen om verder te wandelen richting de Ardennenweide.

De politie zei in Opsporing Verzocht dat het motief voor de aanslag ‘onduidelijk’ is.