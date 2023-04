Politie: Toename aantal cocaïnewasserijen in Nederland

Connect on Linked in

In het Brabantse Chaam is maandag door de politie een cocaïnewasserij aangetroffen. Er zijn daarbij twee mensen gearresteerd. Uit cijfers die de politie dinsdag bekend maakte blijkt dat het aantal labs waar het snuifbare cocaïnepoeder wordt gewonnen uit dragermateriaal zoals kleding, of uit cocaïnepasta, toeneemt. Er zijn in 2022 in Nederland 17 cocaïnelabs ontmanteld.

Bungalow

De inval in Chaam was maandag aan het eind van de middag aan de Leerdreef. Een 58-jarige man en een 37-jarige vrouw zijn als verdachten aangehouden. De politie stelde maandag 24 april jl. naar aanleiding van een tip bij Meld Misdaad Anoniem een onderzoek in het buitengebied van Chaam in. Op een terrein stonden onder meer een bungalow en een schuur.

105 locaties

In totaal trof de politie vorig jaar 105 productielocaties waar xtc (MDMA), crystal meth, amfetamine, of heroïne en/of cocaïne werden geproduceerd. In 2022 steeg dat aantal sterk na in 2021 te zijn gedaald. In 2020 werd een recordaantal locaties ontmanteld mede dankzij informatie uit de gekraakte encryptiedienst EncroChat.

Landelijk portefeuillehouder drugs bij de Nationale Politie Willem Woelders: ‘We vermoeden dat de markt zich binnen een jaar heeft hersteld van die interventies. En dat is zorgelijk.’

Het aantal (soms gevaarlijke) ongelukken met drugslabs is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2021.

Polydrugs

Amfetamine blijft de drug waarvan de meeste productielocaties (38) werden ontdekt. Hierna volgen methamfetamine (15) en MDMA (15). ‘Criminele organisaties zijn polydrugs georiënteerd’, zegt Woelders. ‘We zien steeds vaker dat productielocaties multifunctioneel worden gebruikt. Zo troffen we vorig jaar negen drugslabs aan waar meer dan één drugssoort werd geproduceerd, dat ging dan meestal om methamfetamine in combinatie met een andere drug.’

De meeste synthetische drugs gaat naar het buitenland.

Opvallend was volgens Woelders ook de stijging van het aantal productielocaties van GHB: van 3 in 2021 naar 13 in 2022.

Kwekerijen

In 2022 werden 1604 wietkwekerijen ontmanteld. Dat was minder dan een jaar daarvoor toen nog 2285 kwekerijen werden opgerold. Naast kwekerijen werden er in 2022 ook 61 stekkerijen ontruimd en 33 drogerijen ontdekt. Het aantal gesloten growshops staat in 2022 op 8.

Volgens Woelders is er momenteel binnen de regionale politie-eenheden weinig capaciteit voor de aanpak van wietkwekerijen. Bovendien zijn ze moeilijker te detecteren omdat kwekers erin slagen ze beter te verbergen. Er waren in 2022 ook veel minder meldingen bij Meld Misdaad Anoniem over kwekerijen.