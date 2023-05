Politie toont beelden voortvluchtige verdachten drugslab Oeffelt

Connect on Linked in

De politie heeft maandagavond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden getoond van twee voortvluchtige verdachten die betrokken waren bij een drugslab in aanbouw in Oeffelt (gemeente Land van Cuijk). Het drugslab werd in oktober 2022 ontdekt in een loods aan de Hapseweg.

Actiedag

De inval in het synthetisch drugslab maakte deel uit van een grote politieactie op 17 oktober vorig jaar, waarbij op tientallen locaties invallen waren en negentien verdachten werden aangehouden. Het ging om meer dan veertig woningen en bedrijven in Eindhoven, Best, Nuenen, Oirschot, Helmond, Zandvoort, Den Bosch, Waalre en Oeffelt. In Spanje vonden doorzoekingen plaats van twee woningen in Málaga en Marbella.

Eindhoven

Het zwaartepunt van de acties lag in en rond Eindhoven. In Oeffelt, vlakbij de Duitse grens vond de politie een groot drugslab in aanbouw. Een specialistisch team heeft het drugslab toen ontmanteld.

De politie is nog op zoek naar de twee voortvluchtige mannen die op verschillende dagen rondliepen bij het drugslab in Oeffelt.