Politie: twee daders ontkwamen in Audi na liquidatie Azaim

Bij het schietincident waarbij zondagavond de 25-jarige Rotterdammer Ibrahim Azaim om het leven kwam zoekt de politie naar twee mannen die in een gereedstaande Audi ontkwamen. Dat maakte de politie bekend in Opsporing Verzocht.

Op de Bergselaan in Rotterdam-Noord werd Azaim op straat meerdere malen beschoten. Reanimatie ter plaatse was vergeefs. Het slachtoffer stond in de buurt bekend als de “Marokkaanse Ibo” en was een bekende van de politie.

Getuigen meldden dat ze twee donker geklede mannen met mogelijk een bivakmuts op na het schietincident zagen wegrennen en in een gereedstaande auto zagen stappen. Vervolgens reden ze de Rodenrijsestraat op. In Overschie onder de Spaansebrug werd kort na de liquidatie een uitgebrande Audi S4 aangetroffen. Een getuige zag daar twee mannen vanaf tennispark Overschie wegrennen naar de Baumannlaan. De auto, die overigens half maart gestolen is in Hoofddorp, is volledig uitgebrand. Mogelijk is dit de auto die is gebruikt op de Bergselaan, aldus de politie.