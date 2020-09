Politie: verdachte Boxmeer bekent dodelijke schoten

Connect on Linked in

De 19-jarige verdachte die in de nacht van woensdag op donderdag werd aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij in Boxmeer heeft volgens de politie bekend de fatale schoten te hebben afgevuurd. De politie zegt dat het onderzoek nog lang niet is afgerond, en dus kunnen er nog meer verdachten in beeld komen.



De jongen werd in de vroege donderdagochtend door een arrestatieteam van zijn bed gelicht en zit sindsdien vast. Tijdens zijn verhoor later op de donderdag verklaarde hij inderdaad de schutter te zijn geweest, zegt de politie.

Naar het zich laat aanzien was een uit de hand gelopen drugsdeal met het slachtoffer de directe aanleiding voor zijn daad. In de loop van de dag doorzocht het rechercheteam zijn woning in Vortum-Mullem. In het belang van het onderzoek wil de politie het resultaat van deze doorzoeking niet delen.

Ondanks de bekentenis van de verdachte gaat het onderzoek nog in volle omvang verder. Zijn verklaring over wat er gebeurd zou zijn wordt daarin meegenomen en wordt afgezet tegen de overige bevindingen van het onderzoeksteam. Dat zal volgens de politie nog enige tijd gaan duren. Dat laat de mogelijkheid open dat er nog meer verdachten in beeld zijn of komen.