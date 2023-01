Politie verspreidt naam en foto van vermeende schutter Zwijndrecht

Connect on Linked in

De politie heeft zondagochtend de naam en foto verspreid van de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, waarbij zaterdagmiddag een 66-jarige vrouw uit Dordrecht om het leven kwam. Haar 38-jarige dochter uit Rotterdam raakte zwaargewond. Het gaat om de 49-jarige Vietnamees Minh Nghia Vuong. Hij is volgens de politie vuurwapengevaarlijk.

Vuong wordt er van verdacht dat hij zaterdag rond 13.45 de twee vrouwen onder vuur nam op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht waar het op dat moment druk was. Daarbij kwam een 66-jarige moeder om het leven, haar 38-jarige dochter ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter sloeg vervolgens op de vlucht in een auto en is sindsdien spoorloos.

Hij is de ex van de neergeschoten dochter. Het gaat vermoedelijk om een conflict in de relationele sfeer.

“Lucky”

De verdachte is 1.70 meter lang, heeft een lichtgetinte huid, een normaal postuur en kort zwart haar. Ten tijde van de schietpartij droeg hij een donkere jas model parka, hieronder droeg hij een kledingstuk met een capuchon. Vuong is ook bekend onder zijn bijnaam “Lucky”. Minh Nghia Vuong is vlucht- en vuurwapengevaarlijk, zo meldt de politie.

Klopjacht

Na de schietpartij zocht de politie met veel eenheden naar de schutter. Daarbij werden uitvalswegen rond het winkelcentrum afgezet.

De moeder en dochter werden beschoten op een parkeerplaats toen ze het winkelcentrum Walburg uitliepen. Daar ging vermoedelijk een ruzie aan vooraf. Meerdere mensen waren getuige van de schietpartij.

Bekende van politie

Vuong is een bekende van politie en justitie. De Telegraaf schrijft dat Vuong in oktober 2016 betrokken was bij een poging tot overval op geldlopers in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Ook kwam hij in 2010 in beeld omdat hij in het bezit was van gestolen auto’s, scooters en een bestelbus. Hij zou zich destijds hebben beziggehouden met de productie van amfetamine waarvoor hij contacten onderhield met India. Er werd in die tijd 10 kilo wiet en een vuurwapen met munitie bij hem gevonden.