Politie verstuurt dreigberichtjes: ‘Heeft geen zin om te verstoppe’

In het onderzoek naar de moord op Serdar Ay heeft de politie dreigappjes gestuurd naar de verdachten, om zo bewijs te verzamelen. Hierbij was ook nieuwsbericht van Crimesite gevoegd, waarin verslag werd gedaan van de aanslag op Ays leven.

Door Joost van der Wegen

Onder vuur

Serdar Ay (33) kwam om het leven, enkele uren nadat hij de nacht van 19 op 20 oktober 2020 in Amsterdam-Osdorp werd neergeschoten.

De politie meldde destijds dat hij meerdere malen onder vuur was genomen, en dat er twee schutters bij betrokken waren, die al rennend waren gevlucht. Ze liet ook al snel weten dat Ay waarschijnlijk niet het doelwit van de schietpartij was, maar dat hij een auto reed van een vriend, voor wie de schoten bedoeld waren.

Later bleek dat Ay wel degelijk ook een verdachte was in een grote cocaïnezaak onder de naam Tanybryn.

Onderzoek

Eerder dit jaar hield de politie twee mannen aan die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van Serdar Ay. Het gaat om de 26-jarige Dominique K., en Ahmir M. (22). K. zou een week voor de moordaanslag een peilbaken hebben aangebracht onder de auto van het beoogde slachtoffer.

Te werk

Woensdag bleek in een regiezitting hoe de politie in het onderzoek te werk was gegaan. Namelijk met de inzet van undercover-agenten en met gebruikmaking van dreigappjes.

Een van die appjes werd aan K. gericht, toen hij samen met M. op 5 januari van dit jaar terugkeerde uit Egypte, waar M.’s ouders vandaan komen. K. ontving de appjes kort nadat de twee ‘s nachts op Schiphol door de gate waren gekomen.

Op de telefoon van K. verschijnt om 4.42 uur een eerste bericht dat anoniem door een politieagent is geplaatst.

‘Luister.’

Het tweede bericht is een schermafbeelding van een eerder bericht op Crimesite over de aanslag op Serdar A. met als kop:

‘Slachtoffer schietpartij Amsterdam-Osdorp overleden’

Het derde bericht dat de politie zonder afzender verstuurde was dreigend:

‘Abi heeft geen zin om te verstoppe vuile kankerhond.’

Observatiemensen van de politie zien daarna hoe de gezichtsuitdrukking van de twee mannen plotseling gespannen is. Ze zijn wisselend geschrokken en geïrriteerd, noteren de agenten.

Uit de opgevangen gesprekken blijkt dat K. zich afvraagt of ze niet ‘naar de scotoe’ (politie, CS) moeten gaan. M. zegt dat ze nooit hadden moeten terugkeren uit Egypte. M. zegt dat K. moet oppassen. Ook zegt hij iets over verstoppen.

Kort daarop wordt K. op Schiphol aangehouden door de Kmar, als verdachte van een overval, gepleegd in Alphen aan de Rijn. Hiervoor moet hij overigens nog steeds voorkomen. Hij zegt tegen de marechaussees dat hij niet in elke gevangenis geplaatst kan worden, omdat hij op een dodenlijst staat. M. blijft alleen achter.

Verwarring

Maar M.’s broer Karam wordt op 31 maart, in het bijzijn van zijn vrouw, in een winkelcentrum van Amstelveen aangesproken door twee undercoveragenten. Net als op Schiphol, probeert de politie hier door verwarring te scheppen meer bewijsmateriaal te vergaren.

‘Yo Karam! Amin en Dominique zijn kanker amateurs. Do is door de popo gepakt. Ze heben die fucking GPS en ratel.’

Karam zegt dan:

‘Wie wie, waar heb je het over?’

En:

‘Ik weet van niks hij zegt niks tegen me hij liegt tegen me.’

De agenten zien daarop dat Karam erg geschrokken is en angstig uit zijn ogen kijkt.

Wanhoopspoging

Dominique K. wordt door justitie nu verdacht van medeplegen moord. De advocaat van K., Amanda Nohl, vindt de reacties van haar cliënt op de dreigappjes normaal. ‘Iedereen zou verbaasd zijn als hij zo’n berichtje zou krijgen.’

Ze noemt het sturen van de appjes en de aanhouding van K. op Schiphol tijdens die actie ‘een wanhoopspoging’ van de politie om bewijs te verzamelen.

Ook het feit dat K. een peilbaken onder de auto waarin Ay reed zou hebben bevestigd, vindt ze niet overtuigend: ‘Het onder de auto plakken van zo’n baken, betekent niet dat je weet van een aanstaande moord. Plakken is niet weten.’