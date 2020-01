Politie vindt in Didam plofkraak-Audi (UPDATE2)

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagochtend in het Gelderse Didam een Audi gevonden die waarschijnlijk betrokken is geweest bij een plofkraak in Duitsland. Er zouden explosieven in de auto aan boord kunnen zijn. Daarom zegt de politie onderzoek te doen naar explosiegevaar.

De auto is een grijze Audi A6 en staat in het buurtschap Nieuw-Dijk (op de foto rechtsboven). Volgens de politie waren in de auto spullen aanwezig die explosiegevaar konden opleveren.

Er was deze week een plofkraak in het Duitse Aschendorf. Daar reden volgens de politie de daders weg in een Audi.