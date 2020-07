Politie vindt martelkamers van criminelen in Brabantse zeecontainers

Connect on Linked in

De politie heeft onlangs in het buitengebied van Wouwse Plantage (Noord-Brabant) ‘martelkamers’ van criminelen gevonden in zeven bovengrondse zeecontainers. Dat schrijft NRC. Er zouden handboeien aan het plafond hangen en knipscharen liggen. De politie viel op 22 juni de loods aan de Julianaweg binnen. Er zijn zes verdachten aangehouden in de zaak.

‘Persoonlijke EBI’

Volgens NRC werden de geprepareerde zeecontainers gevonden tijdens een zoekactie in Wouwse Plantage. In de ‘martelkamers’ waren handboeien aan het plafond bevestigd. Ook was er een stoel vastgeschroefd en werden knipscharen en vingerhandboeien aangetroffen. Verdachten zouden het in onderschepte gesprekken over hun ‘persoonlijke EBI’ hebben gehad en spraken ook over martelmethodes. De recherche vermoedt dat de zeecontainers bedoeld waren om criminele rivalen vast te houden en te martelen.

Encrochat-hack

De politie kwam de containers op het spoor door de Encrochat-hack, waardoor politie en justitie twee maanden lang mee konden lezen met berichten die criminelen via versleutelde telefoons verstuurden. Een zwaarbewapend arrestatieteam viel de loods binnen en specialisten waren de hele dag bezig met onderzoek in het gebouw en op het terrein. Het nieuws over de inval werd stilgehouden en zelfs ontkend door de recherche.

Ooggetuigen zagen dat er zeven zeecontainers werden afgevoerd. Onder de nu gearresteerde verdachten zou een man zijn die in het verleden op de dodenlijst stond van Ridouan Taghi.