Politie vindt verdachte zaken bij controle 60 spookwoningen

Connect on Linked in

De politie in Brabant is bij een controle van spookwoningen aangelopen tegen illegale kamerverhuur, milieuovertredingen en bijstandsfraude.

foto ter illustratie

Onbewoond

De politie deed in de omgeving van Boxtel eind maart een grote controle naar spookwoningen. Dit zijn woningen die op papier onbewoond zijn, maar waar regelmatig illegale of criminele zaken plaatsvinden. De politie onderzocht 60 van deze adressen.

Ingeschreven

In 17 panden werden mensen aangetroffen die er niet stonden ingeschreven. Ook werd een aantal andere mogelijke illegale activiteiten geconstateerd, meldt het Brabants Dagblad. Zoals overtredingen op het gebied van milieu en brandveiligheid, uitkeringsfraude en illegale verhuur. Er zijn nog geen woningen gesloten of mensen aangehouden, omdat de overtredingen nog in onderzoek zijn.

Signalen

De woningen waren van tevoren geselecteerd via de gemeentelijke basisadministratie en door signalen ‘uit het veld’. De politie: ‘Als in een leegstaand pand ’s avonds wel licht brandt of als er wel vuilniszakken voor de deur staan, is dat op z’n minst opvallend.’

Er werden tijdens de controle geen drugs, wapens of gestolen goederen gevonden. Dit is wel waar de politie bezorgd over is, en waar ze in eerdere controles tegenaan liep.