Politie volgde advocaten tijdens klopjacht op Taghi

De politie heeft advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai tijdens de klopjacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat schrijft AD. De advocaten zijn woedend over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt.

Terwijl Taghi ondergedoken zat in Dubai ontving de politie in juni 2019 een tip dat advocaat Meijering hem daar hoogstwaarschijnlijk zou ontmoeten. De politie besloot hem daarop te volgen. Tijdens een observatie op Schiphol op 19 juni 2019 zag de politie dat Meijering samen met zijn kantoorgenoot Van Kleef het vliegtuig nam naar Dubai. Daar werden ze door lokale rechercheurs geschaduwd. Die rapporteerden aan Nederland dat de twee advocaten in een hotellobby geen ontmoeting hadden met Taghi, maar met hun eigen cliënt Khalid J. (die in januari 2020 in Dubai werd opgepakt). De operatie leverde uiteindelijk niets op.

De twee advocaten zijn verbijsterd dat de politie ze heeft gevolgd. Nico Meijering spreekt van een “losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat”. ‘Het is het zoveelste symptoom van een ernstig overspannen rechtstaat waarin advocaten moeten functioneren.’ Volgens Meijering lopen advocaten gevaar door observaties. ‘Een eventuele arrestatie die daaruit volgt, zou immers gemakkelijk verkeerd kunnen worden uitgelegd.’

Het OM geeft in een reactie aan AD toe dat de twee advocaten zijn gevolgd. Volgens het OM mocht dat omdat Meijering en Van Kleef niet de advocaten van Taghi waren. Ook had het achterhalen van Taghi’s verblijfplaats topprioriteit. Meijering is niet de advocaat van Taghi, maar staat samen met enkele kantoorgenoten verschillende verdachten bij in het Marengo-proces.

