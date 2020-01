Amsterdamse crimineel Khalid J. opgepakt in Dubai

Connect on Linked in

De Amsterdamse crimineel Khalid J. (35) die in verband wordt gebracht met meerdere moorden in de onderwereld, is in Dubai gearresteerd. Justitie beschuldigt hem van lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties liet plegen. Dat schrijft Het Parool op basis van bronnen.

Het Openbaar Ministerie doet in het belang van het onderzoek geen uitspraken over de arrestatie, maar ontkent die niet. Meerdere bronnen zeggen tegen Het Parool dat J. in gezelschap van nog zeker één andere Amsterdamse crimineel is opgepakt.

Moordcommando

Khalid J., uit Amsterdam-Zuid, zou van december 2013 tot december 2014 een belangrijke rol hebben gespeeld bij een moordcommando waarin tien Amsterdamse criminelen terechtstaan. Het moordcommando zou achter de liquidatie zitten van Alexander Gillis (20 februari 2014), het plan diens neef te liquideren, de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont (13 juli 2014) en de moord op Iraniër Massod Amin Hosseini (3 september 2014). J. wordt volgens de Amsterdamse krant vooralsnog niet verdacht van deze liquidaties, maar van lidmaatschap van de criminele organisatie.

Beruchte ontmoeting op de Dam

Op 31 oktober 2012 werd Khalid J. met Dennis L. en de inmiddels geliquideerde criminelen Gwenette Martha en Inchomar Balentien op de Dam opgepakt omdat ze van plan zouden zijn geweest om crimineel Benaouf A. te liquideren. In 2014 hoorde J. drie jaar cel tegen zich eisen, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Wel werd hij veroordeeld voor wapenbezit.

In 2016 werden Khalid J. en de beruchte Amsterdamse crimineel Naoufal “Noffel” F. vrijgesproken van geweldpleging tijdens een wilde vechtpartij in club Jimmy Woo op 5 oktober 2012.

Het is de tweede keer dat in Dubai een Nederlandse crimineel wordt opgepakt. In december werd Ridouan Taghi aangehouden die inmiddels vastzit in de PI Vught.