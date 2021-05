Politie volgde Martien R. bij weghalen container coke

Connect on Linked in

De politie volgde de georganiseerde misdaadgroep van Martien R. op de voet, toen hij een container met 315 kilo cocaïne probeerde te onderscheppen in de haven van Antwerpen. Dat bleek donderdag op een nieuwe zittingsdag in het onderzoek Operatie Alfa.

door Joost van der Wegen

In beslag

Het zijn twee containers met metaalschroot die op woensdag 13 maart 2019 aankomen in de haven van Antwerpen. Twee dagen later vindt men tussen het metaal 315 kilo cocaïne. Die wordt in beslag genomen. Als Martien R. en zijn medeverdachten de container een aantal dagen later uit de haven weghalen, komen ze bedrogen uit.

Over het hoofd gezien

Na de inbeslagname door de politie is de groep de container een paar dagen kwijt. R. moet hiervoor verantwoording afleggen tegen de internationale groep, waar hij zaken mee doet. De politie hoort dit, als ze zijn gesprekken afluistert. Op 1 april wordt de bewuste container door de groep weer teruggevonden, gestolen en naar Berghem gebracht. Daar werd eerder al een eerste container zonder cocaïne afgeleverd.

Wrikken

Een dag later wordt door meerdere verdachten in Oss geprobeerd om de blokken schroot te openen om de cocaïne eruit te halen. Ze wrikken het schroot met een vorkheftruck, slijpen het materiaal, tillen het schroot op en laten het vallen, maar de cocaïne wordt niet gevonden. Later blijkt er slechts 400 gram te zijn gevonden in twee pakketjes, die door de douane over het hoofd werden gezien.

Corrupt

Uit onderzoek is gebleken dat er door de criminele organisatie in deze zaak werd samengewerkt met Belgische criminelen, die gebruik maakten van corrupte contacten in de Antwerpse haven. Het doel was om de container met cocaïne naar Nederland te krijgen.

In de schuur op het woonwagenkamp in Oss werden gesprekken gevoerd met deze Belgen, onder meer over het op naam zetten van firma’s in relatie tot de smokkel van cocaïne. Ook Martien R. maakte gebruik van een Belgisch bedrijf om het transport veilig te stellen.

In het proces rond Operatie Alfa zijn drie advocaten overigens per direct opgestapt. Dat meldt Omroep Brabant vandaag. Het gaat om advocaat Heuvelmans, Weening en Van Merm. Zij verdedigden Driekus N. en Frank L. Het is de eerste keer in deze zaak dat advocaten echt vertrekken.

Het proces gaat gewoon door, in een bijna lege zaal. Medeverdachten Martien R. , zijn zoon Anton, Martiens broer Tinus en neef Toon waren al eerder weggebleven, zoals verwacht. Zij vinden dat er geen sprake is van een eerlijk proces.