Politie: voortvluchtige Vuong krijgt hulp

De voortvluchtige Minh Nghia Vuong (49) heeft vermoedelijk hulp gehad, en wordt mogelijk nog steeds geholpen om uit handen van de politie te blijven. Dat zei de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. De man is op de vlucht sinds hij op zaterdagmiddag 21 januari 2023 bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot: zijn 38-jarige ex-partner en haar 66-jarige moeder.

Vuongs ex-partner ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis maar is wel buiten levensgevaar. Haar moeder overleefde het niet.

Vuong verblijft mogelijk nog altijd in de regio Rotterdam. De politie zegt dat er mensen moeten zijn die meer weten over zijn verblijfplaats. Voor de tip die leidt naar zijn aanhouding is een beloning uitgeloofd van 30.000 euro.

