De jacht op ‘Lucky’: van week tot week

Connect on Linked in

De politie is nog steeds op jacht naar de gevluchte Minh Nghia Vuong. Deze ‘Lucky’ wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Zwijndrecht op zaterdag 21 januari. Een samenvatting van de zoektocht.

Zaterdag 21 januari

Een 66-jarige inwoonster van Dordrecht overlijdt zaterdag 21 januari na een schietpartij bij winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht. Een 38-jarige vrouw uit Rotterdam raakt zwaargewond. Het gaat om een moeder en dochter. De dader weet weg te komen. De aanleiding ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.

De melding dat er geschoten was op het parkeerterrein bij het winkelcentrum komt binnen om tien voor twee in de middag. De dader komt in een auto weg. Er wordt de hele middag met veel eenheden naar hem gezocht. Ter plaatse doet de Forensische Opsporing onderzoek, er wordt met een hond gezocht naar hulzen. Camerabeelden van de winkels in de omgeving zijn verzameld en worden bekeken.

Door de drukke zaterdagmiddag zijn veel mensen getuige geweest van de schietpartij. De getuigen worden allemaal gehoord, om een beeld te krijgen wat er precies gebeurd is.

Maandag 23 januari

De 49-jarige Minh Nghia Vuong is verdacht van de schietpartij, waarbij hij zijn voormalige schoonmoeder doodschoot, en zijn ex-vriendin ernstig verwondde. De auto waarmee hij na het schietincident is gevlucht, wordt gevonden op de Veldslahof in Zwijndrecht. Dit voertuig wordt onderzocht.

Vuong is een bekende van politie en justitie. Hij is eerder aangehouden voor diefstal, afpersing en rip-deals.

De politie vermoedt dat de verdachte nu gebruik maakt van een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F. De politie doet onafgebroken onderzoek naar de locatie van de voortvluchtige verdachte. De aanleiding van het incident wordt nog steeds gezocht in de relationele sfeer. Inmiddels zijn er tientallen tips binnengekomen bij de politie.

Dinsdag 24 januari

Vuong wordt verdacht van moord en een poging moord. Het vermoeden bestaat dat hij contact probeert te zoeken met mensen in zijn netwerk om zo te voorzien in zaken als onderdak, eten en middelen om uit het zicht van de politie te blijven.

Mede dankzij tips van oplettende burgers heeft de politie de grijze Skoda Octavia teruggevonden op de Kuinder in Rotterdam Zevenkamp. De recherche onderzoekt hoe lang de auto hier al staat.

Woensdag 25 januari

16:30 uur

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de 49-jarige voortvluchtige Minh Nghia Vuong toont een recentere foto van de verdachte. Vermoed wordt dat de foto beter lijkt op hoe hij er nu uitziet. De nieuwe foto is zo breed mogelijk verspreid. Ook internationaal omdat de verdachte internationaal gesignaleerd staat. De politie vraagt alle media om de nieuwe foto in hun berichtgeving mee te nemen.

Het Openbaar Ministerie looft 30.000 euro uit aan de persoon die de tip geeft die leidt tot de aanhouding van de man.

15:00 uur

In het onderzoek naar de 49-jarige voortvluchtige is in Hoek van Holland een derde vluchtauto aangetroffen. Een zwarte Seat Ibiza stond geparkeerd op de Dolphijnstraat. Omdat de politie vermoedt dat Vuong mogelijk bij een kennis zou zijn, valt ze een woning in de omgeving binnen en doorzoekt ze deze. Het arrestatieteam treft Vuon niet aan.

Dinsdag 31 januari

De zoektocht gaat door. De politie doorzoekt een woning van een contact van Vuong aan de Pegasusweg in Rotterdam. Dit leidt niet tot de aanhouding of vondst van Vuong.

Dinsdag 14 februari

Het rechercheteam richt zich op een aantal personen waarvan het vermoeden bestaat dat zij contact hadden of hebben met Vuong, hem hulp bieden en waarschijnlijk ook weten waar hij zich schuil houdt. Hulp bieden aan een voortvluchtige verdachte is strafbaar, geeft ze daarbij aan.

De politie stelt dat tipgevers over de verblijfplaats van de verdachte moordenaar niet bekend zullen worden, ook niet bij de advocaat van de verdachte.