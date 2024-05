Politie vraagt informatie over dubbele moord Amsterdam (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie brengt dinsdagavond in Opsporing Verzocht informatie over een dubbele moord in Amsterdam uit 2017. Op 17 juli van dat jaar werden de levenloze lichamen van Pieter Hoovers (54) en zijn vrouw Tae (Naphaporn) Kaewpanya (32) gevonden in een appartement aan de Ceintuurbaan in de Amsterdamse Pijp.

Thailand

Ze waren beiden doodgeschoten. De twee woonden in Thailand, en waren voor een vakantie in Nederland. Het is de politie nooit gelukt om iemand voor deze liquidatie aan te houden.

Waarom het onderzoek nu in de publiciteit wordt gebracht is onbekend. In 2020 opende de recherche het onderzoek naar aanleiding van nieuwe informatie, dat leverde niets op.

In 2018 publiceerde de politie beelden van mogelijke verdachten (zie onder).

Onbekende man

Het onderzoek heeft zich onder andere gericht op een onbekende man die op de dag van de moorden drie keer op camerabeelden staat. Deze man is op zaterdag 15 juli 2017 drie keer afgezet vlak bij de woning van de slachtoffers.

Twee keer is hij afgezet door een grijze VW Golf, die vermoedelijk valse kentekenplaten had. Mogelijk dat de slachtoffers de dader zelf in hun woning hebben binnengelaten omdat de toegangsdeur niet was geforceerd of opengebroken.

Vermoedelijk tijdens dit tweede bezoek zijn Pieter en Tae Hoovers vermoord.

Derde bezoek

‘s Avonds laat brengt de verdachte een derde bezoek aan de woning; tijdens dit bezoek heeft hij mogelijk zijn sporen gewist, aldus de politie. Voor dit laatste bezoek is hij afgezet door een witte Mercedes bestelbus.

Als de bijrijder uit de witte bus stapt, rijdt de bus door en lijkt deze te wachten in de Gerard Terborgstraat, iets verderop. Nadat hij de woning voor de laatste keer heeft verlaten, liep de vermoedelijke schutter in de richting van de plek waar de witte bestelbus op hem leek te wachten.

Zie ook:

‘Politie heropent moordonderzoek Pieter Hoovers en zijn Thaise vrouw’

Beelden van verdachte dubbelmoord Amsterdam (VIDEO)