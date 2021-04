‘Politie werkt aan nationale aanpak corruptie’

Connect on Linked in

De politie werkt aan een nationale aanpak van corruptie en aan betere screening van agenten. Volgens dagblad Trouw komt het initiatief voort uit het grote aantal corruptiesignalen dat met name naar boven is gekomen in de ontsleutelde berichten van encryptiediensten als EncroChat.

Meldplicht

Voor de zomer presenteert de Haagse plaatsvervangend politiechef Paul Entken voor deze aanpak een plan aan de korpsleiding van de Nationale Politie. Een van de maatregelen die de politie vanaf volgend jaar in ieder geval gaat doorvoeren is een meldplicht voor agenten die in de problemen zitten. Als ze in een chantabele situatie dreigen te komen, bijvoorbeeld door schulden of een partner in een risicovolle omgeving, moeten ze dat doorgeven.

Verder gaat de politie automatisch een melding ontvangen als er een medewerker wordt veroordeeld voor een strafbaar feit. Dat is nu niet het geval.

Volgend jaar treedt de nieuwe screeningswet in werking. Dat geeft de korpsleiding de mogelijkheid politiemedewerkers niet alleen vóór maar ook na indiensttreding te screenen.

Team Aanpak Corruptie

Een speciaal Team Aanpak Corruptie van ruim twintig rechercheurs van de Rijksrecherche en landelijke recherche onderzoekt sinds vorig jaar vele tientallen corruptiesignalen die uit EncroChat-berichten boven kwamen drijven. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit onderzoek komende tijd tot nog meer aanhoudingen.

Vorig jaar pakte de politie een agent van de landelijke eenheid op na het uitlezen van de communicatie tussen verdachten van de grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. Daarin kwam een ‘een lokale politieman’ voor als kennelijk contact. Ze bleken ook te beschikken over informatie uit politiesystemen.

De Nationale Politie heeft een programma ontwikkeld dat opvallend zoekgedrag van agenten kan vaststellen.

Een pilot hierover in Amsterdam is bijna afgerond. Deze zomer besluit de politie over een landelijke invoering. Er is kritiek op dit systeem omdat het agenten het gevoel zou geven voortdurend gemonitord te worden.