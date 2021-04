Verdachten grootste cocaïnewasserij naar huis (UPDATE)

Connect on Linked in

Vijf verdachten die werden opgepakt in het onderzoek naar de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden zijn woensdag op vrije voeten gesteld door de rechtbank Amsterdam. Alleen de Colombiaanse verdachte Alejandro C. O. blijft vast zitten. Op een voormalige manege in Nijeveen was een wasserij waar 150 tot 200 kilo cocaïne per dag kon worden geproduceerd. Er lagen ook tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnepasta.

Kopstuk

De zes verdachten worden met meerdere wasserijen in verband gebracht. Tijdens de vorige pro forma-zitting bracht het OM naar voren dat Alejandro C. O. een belangrijk kopstuk in de drugshandel zou zijn. Hij heeft al een lange celstraf voor drugshandel in de Verenigde Staten achter de rug. Tijdens de inval door een arrestatieteam afgelopen zomer was C. O. aanwezig op de manege in Nijeveen. Op de productielocatie in Nijeveen werden zestien Colombiaanse verdachten aangehouden. Eén van de verdachten was de eigenaar van het terrein. De meeste van die verdachten worden apart berecht.

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de vijf (onder voorwaarden) geschorst omdat er reden is te denken dat de inhoudelijke behandeling pas volgend jaar zal kunnen beginnen. Wel denkt de rechtbank dat er voldoende bewijs was om de hechtenis te laten voortduren. Voor de rechtbank weegt het echter uitgangspunt dat een verdachte zijn berechting in vrijheid kan afwachten nu het zwaarst. Het gaat om verdachten met een Nederlandse nationaliteit.

Alejandro C.O. moet wel in hechtenis blijven omdat de rechtbank vindt dat het vluchtgevaar in zijn geval te groot is. De hoofdverdachte is de Tilburger Oer H., hij is voortvluchtig.

EncroChat

In deze zaak denkt justitie de leidinggevende verdachten te pakken te hebben. In het bewijs spelen door de politie gekraakte chats van EncroChat een grote rol. De advocaten van de verdachten hebben over de hack door de politie van EncroChat en over de inhoudelijke interpretatie een lange lijst onderzoekswensen ingediend. De rechtbank zal daarover in juni beslissingen nemen.

Advocaat Michel van Stratum: ‘Er komt steeds meer informatie uit het buitenland waaruit we kunnen opmaken dat het relaas van het Openbaar Ministerie over de hack niet geheel juist, en onvolledig is. De vragen over rechtmatigheid en integriteit van de opsporing zijn nog niet beantwoord. Mijn indruk is dat deze rechtbank dit punt ook tot de bodem wil uitzoeken.

Vloeistoffen

Het Openbaar Ministerie denkt dat er een grote criminele organisatie schuilgaat achter de cocaïnewasserijen.

In dit soort werkplaatsen wordt van cocaïnepasta snuifbare poeder gemaakt, die in blokken luchtdicht wordt geperst, zodat het makkelijker kan worden vervoerd en verhandeld.

In wasserijen kan ook cocaïne die is verwerkt in vloeistoffen of bijvoorbeeld kleding worden omgezet naar poeder. De laatste jaren ontdekt de politie in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Spanje, meer van dit soort wasserijen dan vroeger.