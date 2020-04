‘Politie wil criminele rappers podium afnemen’

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie wil gaan verhinderen dat criminele rappers in de publiciteit komen, aldus Het Parool. De reden is dat de politie zich grote zorgen maakt over de populariteit van rappers als JoeyAK en DjagaDjaga die ook crimineel zijn. In clips, op het podium en in hun teksten idealiseren ze geweld, pakken geld, exclusieve kleding, dure horloges, gouden kettingen, dikke auto’s en soms vuurwapens.

Snel rijk

Volgens de politie suggereren gangster-rappers dat het mogelijk is met criminaliteit snel rijk te worden. Daarnaast is het zo dat sommige jongeren ook werkelijk pijlsnel carrière maken in de zware criminaliteit. Een politiechef zegt in Het Parool over gangsterrappers: ‘zij verheerlijken het grote geld en worden op handen gedragen, terwijl we de jeugd juist een heel ander toekomstbeeld willen bieden.’ Veel jongeren die het zware criminele pad op gaan eindigen in de cel of in een kist, aldus de politie.

Ook zijn er veel zorgen over jonge drill-rappers die elkaar in rapclips uitdagen voor straatgevechten met messen.

Moeder

JoeyAK (Joël H., 23) en DjagaDjaga (Jason L., 27) groeiden op in de Bijlmer. Joël H. zwordt ervan verdachte een moeder en haar jonge kinderen te hebben ontvoerd en haar met kokend water te hebben overgoten, en met een vuurwapen op het hoofd te hebben geslagen. Jason L. kreeg een gevangenisstraf van 18 jaar voor een liquidatie in de Bijlmer. Beide rappers zitten vast. Ook in de cel produceert Jason L. nog zeer populaire muziek die ook door radiozenders wordt gedraaid.

Engeland

Een delegatie uit Amsterdamse is gaan kijken naar de praktijk in Engeland waar de overheid experimenteert met manieren om criminele rappers hun podium af te nemen. In Amsterdam zijn onder druk van politie, justitie en gemeente festivals en optredens afgelast omdat JoeyAK er zou optreden of omdat een aan criminelen gelieerde organisator er vip-tafels wilde aanbieden.

Ook wil de overheid jongerenzender FunX, hiphopplatform 101Barz van BNN-VARA of grote labels vragen criminele rappers te weren.