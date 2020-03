Cijfers bevestigen zorgen om wapendragende jeugd

Connect on Linked in

Uit cijfers van de politie blijkt dat minderjarigen meer betrokken zijn bij incidenten waarbij een wapen is gebruikt of werd aangetroffen door de politie. De cijfers, waar De Telegraaf en AT5 over schrijven, wijzen uit dat in 2019 321 minderjarige verdachten van wapenbezit of -gebruik in de stad zijn opgepakt. Dat is ruim 38 procent meer dan een jaar eerder en 53 procent meer dan in 2017.

Kinderen

In de meeste gevallen waren dit kinderen in de leeftijd tussen 15 en 17 jaar. In Diemen raakte onlangs een minderjarige jongen gewond aan zijn been door een aanval met een kapmes. In Amsterdam-Zuid was er begin dit jaar een straatroof op een andere jongen in de Gerrit van der Veenstraat waarbij de jongste verdachte 11 jaar was. De politie trof bij de kinderen een flinke wapenverzameling aan.

Bij Amsterdammers ouder dan 22 jaar daalde het wapengebruik juist.

Landelijk

Volgens De Telegraaf is het wapengebruik bij de jeugd waarschijnlijk een landelijk fenomeen. Uit cijfers van de eenheid Rotterdam blijkt dezelfde trend, die overigens in de grote steden van het Verenigd Koninkrijk al jaren aan de gang is en daar ook leidt tot hogere moordcijfers onder jeugdigen.

De ontwikkeling lijkt gepaard te gaan met de opkomst van video’s met drillrappers die rivaliserende straatbendes bedreigen en provoceren met wapens. In Amsterdam speelt momenteel de rechtszaak van het doodsteken van Jay-Ronne Grootfaam (18). Op een school circuleerde zelfs een dodenlijst waarop een 13-jarige jongen doelwit zou zijn.