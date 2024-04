Politie ziet verband tussen explosies in Noord-Nederland en Haarlemmermeer

Connect on Linked in

De politie denkt dat er verband is tussen een aantal aanslagen op panden in Noord-Nederland en in Nieuw-Vennep en Zwanenburg (Noord-Holland). In het Friese Easterein was er een explosie en in Schoonoord (Drenthe) twee. Volgens de politie gaat het bij alle explosies om ‘hetzelfde motief’. Er zitten vier verdachten vast.

(Beeld MizzleMedia)

Doelwit in buitenland

Bij de explosies in Nieuw-Vennep en Zwanenburg lijkt het te gaan om een conflict in het criminele circuit. Dit conflict is gericht op één persoon binnen een familie, waarvan onschuldige familieleden en derden de dupe zijn geworden, aldus de politie. Het doelwit waar het vermoedelijk om gaat, zit momenteel in het buitenland vast.

Andere woning

Het lijkt er sterk op dat de verdachten of opdrachtgevers van de explosies in Schoonoord en Easterein in de veronderstelling zijn dat ook déze bewoners tot de genoemde familie behoren, wat niet het geval is.

De politie gaat er dan ook niet vanuit dat de explosies op een andere woning in Schoonoord waren gericht.

Verdachten

Voor de tweede explosie in Schoonoord zijn in totaal vier verdachten aangehouden. Een 17-jarige man uit Rotterdam, twee vrouwen van 23 jaar uit Amsterdam en Barendrecht en afgelopen dinsdag een 21-jarige man uit Rotterdam. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de man 14 dagen langer vast blijft zitten.

Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.