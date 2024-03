Vijf minderjarige jongens vast voor reeks explosies in Zwanenburg

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de reeks explosies bij woningen in Zwanenburg zijn vijf minderjarige verdachten opgepakt. Het gaat om jongens in de leeftijd van 15 en 17 jaar uit Rotterdam. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

(Beeld: Mizzle Media)

Medio maart en afgelopen weekend vonden er drie explosies plaats bij woningen in Zwanenburg. Bij de drie explosies werd explosief materiaal naar binnen gegooid dat een ontploffing veroorzaakte in de woningen. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk.

Treinstation

De eerste explosie was in de nacht van zaterdag 16 maart om 00.14 op de Marialaan. De tweede explosie was zaterdagnacht om 02.00 bij een woning aan de Amestelle. Enkele uren later werden vier verdachten aangehouden op treinstation Haarlem Spaarnwoude, zij zitten op dit moment vast.

Derde explosie

Zondagnacht vond rond 02.10 opnieuw een explosie plaats bij een woning aan de Amestelle, dit keer bij een andere woning dan de nacht ervoor. Hierna werd een vijfde verdachte aangehouden. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Rotterdam. Hij werd na een zoekactie in de omgeving met onder andere een politiehelikopter aangehouden op de Seevank in Zwanenburg.

Voorgeleiding

De vijf jongens worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de nacht van zaterdag op zondag 24 maart of in de nacht van zondag op maandag 25 maart. Ze worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Criminele milieu

De recherche houdt er rekening mee dat de aanleiding ligt in een conflict in het criminele milieu, gericht op één persoon binnen een familie, waarvan nu onschuldige mensen/familieleden de dupe zijn geworden. ‘Onderzoek en contact met de slachtoffers wijst uit dat zij niks te maken hebben met het conflict. Zij hebben al jaren geen contact met de persoon om wie het lijkt te gaan. En weten ook niet hoe in contact te komen’, aldus de onderzoeksleider van de districtsrecherche in Kennemerland.