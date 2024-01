Politie zoekt derde persoon in Venlose moordzaak (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in Limburg zoekt naar een derde persoon voor de moord in de nacht van 24 op 25 december 2023 op de 41-jarige autohandelaar Gé Geeraets. De politie vond hem in een appartement aan de Alberickstraat in Venlo nadat omwonenden alarm hadden geslagen. Hij was met grof geweld om het leven gebracht. Een man en een vrouw, de bewoners van het appartement zijn enkele uren na Geeraets’ dood aangehouden als verdachten. Naar een derde persoon die mogelijk betrokken is geweest, is de politie nog op zoek.

Stations

Geeraets lijkt een afspraak in het appartement te hebben gehad. Uit het onderzoek blijkt dat Geeraets met zijn Jaguar S-Type naar de woning aan de Alberickstraat moet zijn gereden. Op camerabeelden is te zien dat er nog met zijn auto is gereden nadat Geeraets vermoedelijk al was overleden. Na een eerste rit kwam de Jaguar nog terug, maar tegen 02.30 die nacht verdween de auto definitief.

De twee verdachten werden later die maandagochtend aangehouden op station Venray. Even later werd de auto van het slachtoffer aangetroffen bij station Horst-Sevenum, ten noordwesten van Venlo. De politie gaat ervan uit dat het aangehouden duo de Jaguar daar heeft achtergelaten.

Bestelauto

In de hoop over het verhaal meer duidelijk te krijgen verspreidt de politie in Opsporing Verzocht de signalementen van de al aangehouden man en vrouw. De aangehouden vrouw en man hebben een lichte huidskleur en zijn beiden ongeveer 1.80 meter lang. De vrouw heeft een normaal postuur en droeg haar zwarte of kastanjekleurige haar in een staartje. De mannelijke verdachte heeft grijs/zwart stekeltjeshaar. Ze hadden mogelijk tassen en rugzakken bij zich.

In het onderzoek is ook een witte bestelauto opgedoken, vermoedelijk een Volkswagen Caddy. Die is op verschillende momenten gefilmd in het stadsdeel Blerick.

De Jaguar-autosleutels en de mobiele telefoon van Geeraets zijn nog niet teruggevonden.