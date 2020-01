Politie zoekt drie mannen voor dodelijke schietpartij Schiedam (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft twee mannen en een vrouw op video die zij verantwoordelijk houdt voor de dodelijke schietpartij waarbij op 28 december een man (26) werd doodgeschoten in woning Boomgaardstraat in Schiedam. De overleden man is een 26-jarige inwoner van Rijswijk.

Het schietincident gebeurde die avond tussen 19.00 en 20.00 uur. Uit onderzoek blijkt dat na het incident twee mannen en een vrouw zijn weggelopen van de woning. Mogelijk is één van hen bij het incident gewond geraakt, want de politie heeft een bloedspoor gevonden tot de Ooievaarsteeg, ter hoogte van de Schie. Volgens de politie zijn de drie personen vanaf de Ooievaarsteeg opgepikt door een vierde persoon in een auto.

Het onderzoek naar de daders is in volle gang, aldus de politie in Opsporing Verzocht. Op 14 januari is een 41-jarige man uit Schiedam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Hij is de bewoner van de woning aan de Boomgaardstraat en de politie vermoedt dat hij één van de personen op de camerabeelden is.