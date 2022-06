Politie zoekt getuige van schietincident met dodelijk slachtoffer

Connect on Linked in

De politie is op zoek naar een getuige die meer kan vertellen over de dood van een man in Buchten. Ze is er inmiddels van overtuigd dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Lichaam

Het lichaam van de man die donderdag werd gevonden in Buchten, blijkt van een 43-jarige man te zijn. Uit sectie is nu definitief naar voren gekomen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie dit weekeinde.

Schoten

De man werd donderdag aangetroffen voor een garage in een nieuwbouwwijk in Buchten, na een melding dat er schoten waren gehoord. Er bleef onduidelijk wat er precies was gebeurd.

Getuige

De politie is nu op zoek naar een getuige die op het moment en vooraf aan de schotenwisseling aan de Sint Catharinahof aanwezig zou zijn geweest. Hij zou onbewust kunnen hebben gezien wat er is gebeurd. Er is door de politie zelfs een compositietekening van de man uitgegeven.

Robuust

De man lijkt tussen de 50 en 60 jaar oud te zijn. Hij zou ongeveer 1.80 meter groot zijn en een robuust postuur hebben, aldus de politie. Hij had bruine ogen, opvallende wenkbrauwen en zwart haar, een brede neus en veel rimpels. De man droeg een donkere flat cap en een blauwe jeans met zwarte strepen op de voorkant. Daarbij droeg hij een brede zwarte riem en een donker zomerjasje met een opvallende kraag en zwarte schoenen.