Politie zoekt in water Hoofddorp naar sporen doodsoorzaak tattoo-artiest

De politie Noord-Holland is maandag begonnen met sporenonderzoek in sloten en een vijver in de omgeving van de woning waar drie maanden terug de overleden Steve Mahakena werd aangetroffen. De 48-jarige tattoo-artiest uit Hoofddorp werd op 7 maart dood gevonden in een woning aan het Egholm. De politie gaat uit van een misdrijf en denkt dat Mahakena vlak voor zijn dood heeft gevochten.

In de omgeving van de woning waar Steve Mahakena is aangetroffen is de politie maandag aan het zoeken naar sporen. Hierbij worden zij ook geassisteerd door specialisten van het Landelijke Team Onderwaterzoekingen. Zij doen in sloten en een vijver in de omgeving van de woning van het slachtoffer naspeuring.

Bewoner gehoord

Politie- en ambulancepersoneel kregen op dinsdag 7 maart omstreeks 11.00 een melding van een zwaargewonde man in de woning aan het Egholm in Hoofddorp. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer was aan zijn verwondingen overleden. Het bleek te gaan om de 48-jarige Steve Mahakena uit Hoofddorp. Hij was niet de bewoner van de woning. De bewoner is gehoord als getuige, maar hij is niet aangehouden.

Vechtpartij

De politie gaat uit van een misdrijf en vermoedt dat Mahakena vlak voor zijn dood betrokken was bij een vechtpartij. In tv-programma Opsporing Verzocht zei de politie hierover: ‘Dat blijkt uit de verwondingen van het slachtoffer. We vragen ook mensen die iets weten over een conflict dat Steve Mahakena mogelijk had om zich te melden.’

Getuigen

De politie heeft buurtonderzoek verricht en roept getuigen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van Egholm tussen maandagochtend 6 maart rond 11.00 en dinsdagochtend 7 maart rond 11.00 zich te melden bij de politie.

Mahakena was tattoo-artiest, en mede-eigenaar van Pax Tatoo’s met een filiaal in Nieuw-Vennep en Amsterdam. Hij had geen relatie en woonde bij zijn vader. Hij laat twee kinderen na uit een eerdere relatie.