Politie zoekt nog drie verdachten van overval Mark Gillis

De recherche zoekt naar de mannen die op een video te zien zijn als zij SBS-personality Mark Gillis mishandelen en overvallen bij zijn chalet in Ommel. Er hebben zich vier mannen gemeld in de zaak, maar die zijn niet meer verdacht. Zij zijn in het opsporingsprogramma Bureau Brabant op andere bewakingsbeelden te zien geweest. Maar ze zijn op geen enkele manier te linken aan de overval, en geen verdachten in het onderzoek, zo meldde de politie donderdagmiddag.

Mark Gillis is bekend van de reality-serie over zijn familie op SBS. Hij werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. In de zoektocht naar de daders toonde de politie maandag bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Daarop was een deel van de overval te zien.

Er waren ook beelden zien van enkele dagen voor de overval. Daarop stonden vier mannen die – volgens de politie – verdacht in de omgeving van het chalet aanwezig waren. Zij meldden zich na de uitzending zelf bij de politie. Na onderzoek lijkt het erop dat zij fans zijn die op die momenten toevallig daar ook op het park verbleven. Zij zijn geen verdachten.

Van vermoedelijk één van de verdachten die tijdens de mishandeling te zien zijn denkt de politie dna te hebben gevonden. Twee anderen zijn nog geheel onbekend. De politie houdt er ook nog rekening mee dat er een vierde verdachte op de uitkijk heeft gestaan.

De recherche zoekt een witte bestelwagen die kort voor de overval op het park in de buurt van het chalet rondreed.