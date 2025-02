12 februari 2025

Politie zoekt veel gevluchte getuigen van dodelijk feest

De politie in Rotterdam heeft in Opsporing Verzocht gezegd nog op zoek te zijn naar een flink aantal mensen die voor de veiligheid vlak voor de schietpartij in Rotterdam-Delfshaven, van anderhalve week geleden. In de nacht van 1 op 2 februari werd in een partycentrum aan de Galvanistraat de 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn (foto) doodgeschoten.