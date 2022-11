Politie zoekt via internet hulp bij oplossen dodelijke schietpartij

Print This Post

De politie heeft voor het publiek een online dossier geopend, om hulp te kunnen krijgen bij het oplossen van een dodelijke schietpartij in Oss, in april van dit jaar. Daarbij stierf de 23-jarige Mohammed.

Een in beslag genomen auto in deze zaak (foto politie)

door Joost van der Wegen

Zaak

Vanaf donderdag heeft de politie een pagina op haar website gezet, met daarin informatie uit het onderzoek. Ze geeft aan dat het rechercheteam nog veel vragen heeft in de zaak, waarbij op 14 april de 23-jarige Mohammed uit Oss om het leven kwam. Ze zoekt vooral getuigen.

De man werd op die dag rond 16.00 uur beschoten op zijn scooter, terwijl hij over de Leeuwerikhof reed. Dit was op twintig meter van zijn huis. Hij was een bekende van de politie. De man raakte zwaargewond, en overleed aan zijn verwondingen.

Omroep Brabant citeerde ooggetuigen in een verslag van na de gebeurtenis. De vader van het slachtoffer zou bij Mohammed achterop hebben gezeten, toen hij door een witte Mercedes werd gevolgd en werd geroepen. Omstanders hoorden daarna 4 tot 6 schoten op de zoon afgevuurd worden.

In de Osse Vogelbuurt zouden volgens buurtbewoners, vooral ’s avonds, groepen jongeren rondhangen die in drugs dealen.

Resultaat

De politie meldt op de online-pagina de resultaten in haar onderzoek naar de dood van ‘Mo’ tot nu toe.

Op 19 april nam de politie een auto in beslag genomen in Enschede, die mogelijk betrokkenheid had bij het schietincident.

Op 20 april hield ze twee personen aan, toen zij zich meldden op het politiebureau in Oss. Het gaat om 2 mannen van 23 en 27 jaar, beide woonachtig in Oss. De personen zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven volgens de politie wel verdachten.

In beslag

Op 3 mei nam de politie een tweede auto in beslag genomen: ‘In het onderzoek kwam naar voren dat de daders mogelijk gebruik maakten van een tweede vluchtauto. Die auto werd op een locatie in Oss door de recherche getraceerd en in beslag genomen.’

Op 7 september werden twee nieuwe verdachten aangehouden in Eindhoven. Het gaat om mannen van 23 en 26 jaar oud uit Oss. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident. Zij zitten nog vast. Tenslotte is op 27 september een 21-jarige man uit Oss aangehouden. Hij is op dit moment niet meer in hechtenis maar blijft wel een verdachte.

In oktober vonden huiszoekingen plaatsgevonden op zoek naar sporen. Hierover meldt de politie verder niets.