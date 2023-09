Politiechef: ‘gezichtsherkenning net zo’n doorbraak als dna-onderzoek’

Print This Post

De hoogste politiefunctionaris in het Verenigd Koninkrijk voorspelt dat er met de technologie van gezichtsherkenning bij politieonderzoek net zo’n grote sprong voorwaarts mogelijk is als met dna-onderzoek. In Nederland werkt de politie al veel met de technologie.

Enorm effect

Volgens The Guardian denkt Sir Mark Rowley, de commissaris van de Metropolitan Police, dat nu live gezichtsherkenning zijn enorme effect bij het identificeren van gezochte criminelen in grote menigten al heeft bewezen de volgende stap van achteraf zoeken dicht bij is.

Met het retrospectief gebruiken van gezichtsherkenning wordt geprobeerd onbekende verdachten te identificeren aan de hand van bewakingscamera’s. Dat gebeurt al, bijvoorbeeld bij het analyseren van rellen bij voetbalwedstrijden.

Vergevorderde toepassingen

Rowley denkt dat grootschalige en verbeterde toepassing van achteraf analyseren van beelden het politieonderzoek veel effectiever gaat maken, zoals dna-onderzoek dat dertig jaar geleden heeft gedaan.

Met name Chinese en Israëlische bedrijven bieden al vergevorderde toepassingen hiervoor aan.

Monitoren

In de praktijk zal dat kunnen betekenen dat software permanent grote voetgangersstromen gaat monitoren zoals dat nu al gebeurt met kentekenplaten bij toegangswegen naar grote steden.

De meeste gezichten die zullen worden gescand zijn onschuldig, maar hun gelaatskenmerken worden dan mogelijk toch opgeslagen.

In Nederland

In Nederland zijn er al wettelijke regels voor de inzet van de technologie. Maar er komt snel steeds betere software op de markt. De ontwikkeling van software voor gezichtsherkenning gaat hand in hand met de stormachtige groei in de AI-sector.

De Europese mensenrechtenorganisatie Raad van Europa wil dat bepaalde software voor gezichtsherkenning wordt verboden.

CATCH

Er wordt in Nederland nu al gewerkt met CATCH. Dat is een systeem met een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden. Er 2,7 miljoen foto’s opgeslagen van personen die zijn aangehouden geweest voor een misdrijf of veroordeeld zijn.

Nu kan ook worden gewerkt met camera’s die in openbare ruimtes staan opgesteld, ten behoeve van opsporing, hulpverlening of handhaving van de openbare orde.

Dit jaar was er kritiek omdat de politie met CATCH ook een database van de vreemdelingendienst met 6,5 miljoen migranten analyseert. Daarin zitten in overgrote mate buitenlandse (ex)studenten of buitenlanders die hier werken of hebben gewerkt.

Pgp-telefoons

Privacyorganisaties zijn bezorgd omdat ze menen dat er door sommige technologie voor gezichtsherkenning basisrechten worden geschonden.

Er liggen uitspraken in de Europese rechtspraak die verzameling van bulkdata verbieden.

Ook het verzamelen van data en chats van pgp-telefoons zijn bulkdata die zonder verdenking zijn opgeslagen en geanalyseerd door de politie. Het is nog afwachten wat het Europese Hof voor de Rechten van Mens en het Europese Hof van Justitie hiervan vinden.