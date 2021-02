Politiekogels leiden in 2020 tot vijf dodelijke slachtoffers

Connect on Linked in

Tijdens 22 schietincidenten waar de politie in 2020 bij was betrokken, zijn in 2020 vijf mensen overleden. 18 mensen raakten gewond door politiekogels. Het aantal incidenten bleef in de afgelopen vier jaar ongeveer gelijk.

door Joost van der Wegen

Vuurwapengebruik

Dat blijkt uit de cijfers die de Rijksrecherche donderdag naar buiten heeft gebracht. De organisatie meldt dat ze in 2020 onderzoek deed naar 22 schietincidenten, waarbij 18 gewonden vielen, en vijf mensen kwamen te overlijden. De Rijksrecherche doet in alle gevallen van vuurwapengebruik door politiemensen (met letsel of dood tot gevolg) onderzoek.

Schieten

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rijksrecherche, bepaalt het Openbaar Ministerie daarna of het schieten door de politie wettelijk was toegestaan. In dit overzicht van de Rijksrecherche ontbreken de gegevens daarover. Enkele onderzoeken naar de schietincidenten lopen nog.

In een overzicht lijkt het aantal incidenten sinds 2016 ongeveer gelijk te zijn gebleven. Het gaat regelmatig om mensen die in een ‘verwarde toestand’ verkeren.

Dood

-In maart schoten politieagenten een gewapende, ontsnapte Tbs’er dood in een vuurgevecht. Zij werden niet vervolgd.

-De politie in Hilversum schoot in mei een man dood, die zich zeer verward gedroeg. Hij bleek een psychose te hebben.

-De politie in Amsterdam schoot in augustus in de Honselersdijkstraat (zie foto) een 23-jarige Duitse man neer, die aan zijn verwondingen bezweek. De man liep met een mes in de rondte in een woonwijk, en dreigde zichzelf en daarna de agenten te steken. Reanimatie door de politie mocht niet meer baten.

-In december schoot de politie in Rotterdam een man neer, die betrokken leek te zijn bij een schietpartij met een dodelijk slachtoffer. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Hieronder een overzicht van het aantal schietincidenten waarbij de politie betrokken was, en waar de Rijksrecherche onderzoek naar deed, over de periode 2016 – 2020 (Bron: Rijksrecherche)