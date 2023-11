‘Politiezaak tegen verdachte van voorbereiden moord Wiersum ‘in elkaar geknutseld’’

Connect on Linked in

Er heeft zich een nieuwe getuige gemeld in het proces tegen Anouar T. en Sezer B., die worden beschuldigd van het voorbereiden van de moord op advocaat Derk Wierum in 2019. Deze getuige ‘X’ claimt dat Sezer B. alleen zou hebben geholpen bij een plan voor het aanpakken van Wiersum, met geweld. Hij zou ‘niks te maken’ hebben met de dood van de advocaat. Dit schrijft Het Parool zaterdag.

Strafeis

Sezer B. (31) is een van de verdachten, die deze week een straf van 18 jaar tegen zich hoorde eisen voor de rechtbank, voor het voorbereiden van de moord op Derk Wiersum, de advocaat van de kroongetuige in het proces Marengo, Nabil B., waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.

Op zoek

Het Parool schrijft zaterdag dat een nieuwe getuige in deze zaak donderdag een uitvoerige email aan de rechtbank en aan meerdere advocaten in de strafzaak heeft gestuurd. Hij stelt dat hij met Sezer B. intensief op zoek is geweest naar Derk Wiersum. Volgens de persoon die zich ‘X’ noemt was het de bedoeling om Wiersum ‘te confronteren met geweld om Nabil zijn verklaringen en leugens terug te laten nemen.’

Gek

Volgens de getuige observeerden Sezar B. en hijzelf bij Wiersums huis, waar hij op 18 september 2019 werd doodgeschoten. Het Parool tekent op uit de brief van X.: ‘Hoe weet ik dit? Ik ben de 2de persoon die met Sezer was tijdens het posten. Ik zou Wiersum moeten pakken en Sezer zou in de auto moeten blijven. Best gek we zouden Wiersum pakken maar hebben dat niet gedaan en nu wordt Sezer vervolgd voor moord.’

Geknutseld

Het dossier zoals dat nu tegen Anouar Taghi (30) en Sezer B. is ingebracht is ‘een goed verhaal’ dat de politie in elkaar geknutseld’ heeft. De Amsterdamse krant schrijft dat de getuige zegt dat zijn relaas wordt ondersteund met pgp-berichten die ander dossiers te vinden zouden zijn.

De advocaten van Anouar Taghi vragen de rechtbank nu de zaak open te breken, en onderzoek te laten doen door het Openbaar Ministerie. Ze willen onder meer dat verhaal van de getuige naast communicatie van Ridouan Taghi wordt gelegd, de oom van Anouar T. Ze wil berichten die relevant kunnen zijn hierin, ook kunnen inzien.

Tegen Anouar T. is 26 jaar en 8 maanden cel geëist voor deelname aan het voorbereiden van de moord op Wiersum.