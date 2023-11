Eis van 26 jaar cel voor betrokkenheid bij moord op advocaat Wiersum

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 26 jaar cel tegen een neef van Ridouan Taghi, voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij zou hebben geholpen de moord voor te bereiden.

Rol

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden tegen Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, voor zijn rol bij het voorbereiden van de aanslag op advocaat Derk Wiersum. Dit bericht de NOS dinsdagmiddag.

Tegen zes andere verdachten zijn celstraffen geëist van 3 tot 18 jaar.

Leiding

In een eerdere strafzaak kwam al informatie naar boven over de herkomst van de door de uitvoerders van de moord gebruikte gestolen auto’s, die werden gelinkt aan onder meer Anouar Taghi, die de leiding zou hebben gehad over een criminele organisatie die gestolen voertuigen verkocht.

Maar Taghi heeft volgens het Openbaar Ministerie ook op andere manieren bijstand verleend aan de uitvoerders.

Anouar Taghi zou verkenningen hebben uitgevoerd bij de woning en het kantoor van Wiersum, en auto’s met valse kentekenplaten hebben geregeld.

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen Ridouan Taghi, in de zaak Marengo. Hij werd op 18 september 2019 om het leven gebracht. De twee uitvoerders van de moord kregen eerder dit jaar weer 30 jaar gevangenisstraf, in hoger beroep.