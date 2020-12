‘Verdachte van moord op advocaat Wiersum op vrije voeten’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Een Utrechtse man van Turkse komaf heeft volgens de politie een bemiddelende rol gespeeld bij de moord op advocaat Derk Wiersum, zo schrijft Het Parool. Het gaat om Sezer B., die overigens op vrije voeten is. In het onderzoek naar de moord, in september 2019, staat nu een groepje mannen voor de rechter voor het uitvoeren ervan. De link naar een opdrachtgever is door het Openbaar Ministerie nog niet gelegd.

Volgens Het Parool ‘betwijfelt niemand binnen de opsporing’ dat de organisatie van Ridouan Taghi verantwoordelijk is voor de opdracht. Taghi werd enige maanden na de moord gearresteerd in Dubai en overgebracht naar Nederland waar hij nu terechtstaat voor een serie moorden, in het Marengo-proces. Derk Wiersum was advocaat van de kroongetuige tegen Taghi, Nabil B..

Vingerafdruk

Sezer B. was al in beeld gekomen in het onderzoek naar de moord op de broer van de kroongetuige, Reduan, die op 29 maart 2018 is doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Nu komt hij ook als verdachte in het vizier in het onderzoek naar de zaak-Wiersum.

De vingerafdruk van Sezer B. is in het onderzoek naar de liquidatie van Reduan B. gevonden op de verpakking van een pgp-BlackBerry die werd aangetroffen in het Hilversumse huis van de moordenaar van Reduan B., Shurandy S., die is veroordeeld tot 28 jaar cel.

Sezer B. staat bij de politie te boek als een contact van de familie Taghi en is ooit bij een politie-controle gezien in een auto met een zus van Ridouan Taghi.

Neef

Het Parool schrijft dat B. ‘volgens ingewijden’ een vertrouweling is van Taghi’s neef Jaouad F.. Via hem zou de moordopdracht voor Wiersum zijn uitgezet, zou de politie vermoeden.

Sezer B. is in de maand voor de moord drie keer gezien bij een Utrechtse garagebox waar een andere neef van Taghi, volgens justitie, gestolen auto’s stalde die bij de moord zijn gebruikt. Uit telefoondata zou zijn op te maken dat B. betrokken is geweest bij verkenningen die vooraf gingen aan de moord op Wiersum.

B. was verdachte in de zaak van de moord op Reduan B. maar werd ervoor toen niet voor de rechter gebracht.

De moord op Wiersum was anderhalf jaar na de moord op B..