Pool (49) opgepakt voor doodschieten kickbokstrainer Stef Muller

De politie heeft donderdagmiddag een 49-jarige Pool opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op 30 augustus kickbokstrainer Stef Muller (53) heeft doodgeschoten in Uden. De verdachte is opgepakt in een woning aan de Heuvel in Vorstenbosch, waar ook een wietkwekerij is gevonden. De Pool heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Naast de woning in Vorstenbosch is ook een woning aan de Kloosterstraat in Geffen doorzocht. De man die in het huis aanwezig was, is ook opgepakt. Hij kon zich niet legitimeren en verblijft vermoedelijk illegaal in Nederland. De recherche onderzoekt zijn rol bij de schietpartij.

Bij de schietpartij in Uden kwam de Tilburgse kickbokstrainer Stef Muller om het leven. De twee verdachten uit Uden en Nijmegen die korte tijd later werden aangehouden, kwam alweer snel op vrije voeten omdat ze niet de schutters bleken te zijn. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek.

Muller stond enkele jaren lang onder meer meervoudig wereldkampioen kickboksen Nieky Holzken uit Helmond bij.