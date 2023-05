“Prins van de onderwereld” mag van justitie 13 jaar naar binnen

Connect on Linked in

Tegen Harry P. (33) uit Bergeijk heeft het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank in Den Bosch dertien jaar cel geëist voor leiding geven aan de productie van synthetische drugs in een criminele organisatie. P. trok vorige week nog de aandacht met een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin die op de publieke tribune zat.

Arrestaties

Het onderzoek naar P. en medeverdachten leidde in november 2021 tot arrestaties van een groot aantal verdachten, waaronder Harry P.. Hij zou de leider zijn van de criminele organisatie. Naast P. staan er dertien andere verdachten terecht. De laagste strafeis is drie jaar.

Totnes

Tijdens het onderzoek “Totnes” kreeg de recherche de beschikking over een groot aantal leesbaar gemaakte chatberichten van de berichtendiensten EncroChat, Sky ECC en Anom. In die berichten wordt gesproken over drugslabs, in Nederland, Duitsland en België, aldus justitie. De chats zijn de basis van het bewijs tegen de groep.

Meerdere zaken

De drugslabs waren in Tegelen, Eygelshoven, Ruppach‐Goldhausen (D), Kassel (D) en het Belgische Lanaken. Enkele verdachten worden ook in verband gebracht met de vondst van drie kilo MDMA in een schuur bij een woning in Waalre.

Negen van de veertien mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

‘Onbetwiste baas’

De officieren van justitie markeerden tijdens het bespreken van de dossiers meerdere voorbeelden waaruit zou blijken dat P. de ‘onbetwiste baas’ van het geheel was: ‘hij legde aan niemand verantwoording af, aan hem werd verantwoording afgelegd. Hij initieerde, financierde, bepaalde, wees aan en stuurde aan. Hij zette de lijnen uit en de anderen accepteerden dat. Dat al deze criminele activiteiten de samenleving in elk denkbaar opzicht grote schade toebrengen, laat hem volstrekt koud’.

Rolverdeling

Zoals in veel van dit soort criminele organisaties was ook binnen deze groep sprake van een duidelijke rolverdeling en een strakke organisatie, zo bleek volgens justitie onder meer uit de ontsleutelde berichten.

Sommige verdachten hadden een meer aansturende rol, terwijl anderen een meer uitvoerende of ondersteunende taak hadden. Waar de ene verdachte vooral betrokken was bij het vervoer van personen of de aanvoer van grondstoffen, werden anderen ingezet voor de feitelijke productie, het verrichten van hand-en-spandiensten of het dumpen van drugsafval.

Het OM heeft al aangekondigd dat tegen alle verdachten een ontnemingsprocedure wordt gestart met als doel om het crimineel verdiende geld terug te betalen.

Overigens accepteerde vorige week de vriendin van Harry P. diens aanzoek.