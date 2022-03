Promes getapt door politie vanwege verdenking drugshandel en deelname aan criminele organisatie

Connect on Linked in

Voetballer Quincy Promes is afgeluisterd door de politie omdat hij verdacht wordt van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Promes werd al getapt door de politie vóórdat hij via de telefoon aan familieleden bekende dat hij zijn neef in de knie had gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude, in juli 2020.

Ruim 4.000 kilo coke

De Telegraaf schrijft dat ook familieleden van de 50-voudig Oranje-international vastzitten voor drugshandel en witwassen. Promes zou in dezelfde drugszaak in beeld zijn gekomen omdat hij met familieleden geïnvesteerd zou hebben in een partij van bijna 4.200 kilo cocaïne. Deze partij werd in april 2020 door de Belgische politie onderschept in de Antwerpse haven. Vorig jaar zomer werden dertien Nederlandse uithalers uit voornamelijk Amsterdam-Zuidoost in de zaak veroordeeld tot celstraffen van vier tot acht jaar.

Poging tot moord

Woensdag maakte het OM bekend dat het Quincy Promes gaat vervolgen voor poging tot moord. Eerder werd de voormalig Ajacied vervolgd voor poging tot doodslag, maar nadat tv-programma Nieuwsuur naar buiten bracht dat Promes in telefoongesprekken met zijn vader, moeder en tante vlak na de steekpartij over zijn daad sprak, is de aanklacht verzwaard.

De strafzaak tegen Promes begint op 31 maart bij de rechtbank in Amsterdam.