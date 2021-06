Tot 8 jaar cel voor 13 Nederlanders die 4,2 ton coke uithaalden in Antwerpen

Connect on Linked in

De rechtbank van Antwerpen heeft donderdag dertien Nederlandse verdachten die in april 2020 betrapt werden bij het uithalen van 4.200 kilo cocaïne in een Antwerpse loods, veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 8 jaar. De Amsterdamse rechtbank heeft vier vermoedelijke opdrachtgevers vorige maand vrijgelaten omdat het onderzoek te lang duurt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Bevroren inktvis

Twaalf van de dertien Nederlandse verdachten – veelal tussen 18 en 25 jaar – zitten al ruim een jaar in voorarrest. De twaalf mannen uit Amsterdam-Zuidoost en Rotterdam werden op 22 april 2020 op heterdaad betrapt door de gerechtelijke politie toen ze in een loods in de Bremerstraat in Antwerpen zakken cocaïne uit koelcontainers met bevroren inktvis aan het uithalen waren. In totaal bleek het volgens de douane te gaan om 4,2 ton cocaïne.

Vuurwapens

Twee handlangers werden op de bewuste avond in de Amsterdamstraat in Antwerpen door een arrestatieteam klemgereden met drie AK-47’s en vijf pistolen in hun auto. Alle dertien verdachten hebben Antilliaanse, Surinaamse of Marokkaanse roots.

Alle verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht. De Antwerpse rechtbank heeft Ibrahim E., Joël S. en Rivaldo K. tot 8 jaar cel veroordeeld en een boete van 32.000 euro. De andere verdachten krijgen 6 of 7 jaar cel. De vrachtwagenchauffeur van de groep krijgt 4 jaar cel. Voor hem werd de onmiddellijke aanhouding bevolen, zo meldt Het Laatste Nieuws. De man kwam tijdens het proces niet opdagen.

Kopstukken vrijgelaten

De elf vermoedelijke opdrachtgevers werden in december 2020 door de Nederlandse politie opgepakt. Van deze elf zaten vorige maand nog vier vermeende kopstukken vast. Zij werden in mei 2021 voorlopig vrijgelaten omdat volgens de Amsterdamse rechtbank het onderzoek al lang genoeg duurt. Eén verdachte blijft op eigen verzoek in de gevangenis omdat hij bang is voor een afrekening. Izaak B., de man die door justitie als de absolute leider wordt gezien, is nog voortvluchtig.