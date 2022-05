Ramen gesneuveld bij zware explosie in Amsterdam-Slotervaart

Connect on Linked in

Bij een zware explosie in de Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart zijn zondagmorgen rond 06.45 meerdere ramen gesneuveld. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

Of de explosie veroorzaakt is door zwaar vuurwerk of een ander explosief is niet duidelijk. De recherche, forensische opsporing en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben ter plaatse onderzoek verricht.

Liquidatie

Op 16 maart 2013 werd in de Comeniusstraat de 21-jarige crimineel Rida Bennajem geliquideerd. Justitie verdacht hem ervan betrokken te zijn geweest bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, eind december 2012.

Solaiman L. werd verdacht van de moord op Rida Bennajem. Vorige maand kwam het nieuws naar buiten dat de Amsterdamse rechtbank de strafzaak tegen Solaiman L. van tafel heeft geveegd omdat het Openbaar Ministerie sinds 2014 geen nieuwe belastende feiten in de zaak tegen hem heeft aangedragen.

Diverse noodhulpdiensten ter plaatse na de grote explosie vanmorgen vroeg in de #Commeniusstraat in Amsterdam #Slotervaart Na het politie en EOD onderzoek is het opruimen en het plaatsen van noodvoorzieningen gestart. pic.twitter.com/vTA7ueFdeH — Robby Hiel (@PersburoUNN) May 22, 2022