‘Rechtbank veegt liquidatiezaak van tafel vanwege stagnatie onderzoek’

De Amsterdamse rechtbank heeft de strafzak tegen moordverdachte Solaiman L. van tafel geveegd omdat het Openbaar Ministerie sinds 2014 geen nieuwe belastende feiten heeft aangedragen tegen de verdachte, die al sinds dat jaar jaren op vrije voeten was. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het gaat om de moord op Rida Bennajem in maart 2013.

Amsterdamse criminelen

In december 2012 werden twee Amsterdammers doodgeschoten in de Staatsliedenbuurt in de hoofdstad. Die liquidaties waren deel van een conflict tussen twee groepen Amsterdamse criminelen. Het Openbaar Ministerie verdacht de jonge crimineel Rida Bennajem ervan één van de schutters in de Staatsliedenbuurt te zijn geweest.

Op 16 maart 2013 schoot iemand Bennajem in door het hoofd. Naast het lichaam van Bennajem werd een sleutelbos gevonden met dna van L..

L. was een vriend van Bennajem. Uit het onderzoek bleek verder dat Bennajem een telefoon heeft gekregen waarop spyware was geïnstalleerd zodat hij kon worden gelokaliseerd.

Ennetcom

Tegen L. bleek naast het dna op de sleutelbos echter vrijwel geen bewijs te zijn. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers vindt dat L. al jaren geleden verlost had moeten worden van de verdenking.

Eén van de redenen dat de zaak zo door heeft gesleept ligt waarschijnlijk in het feit dat het Openbaar Ministerie vanaf 2016 de beschikking heeft gekregen over pgp-berichten van Ennetcom en PGPSafe, en hoop had daarin nog bewijs te vinden. In de mettertijd ontsleutelde berichten is vergeefs gezocht naar chats over de moord op Bennajem, en naar bewijs tegen L.. Maar dat is niet boven water gekomen.

In maart van dit jaar stond de inhoudelijke behandeling van de zaak op de agenda. De officier van justitie stelde recent zelf al dat het OM niet ontvankelijk moest worden verklaard vanwege het ontbreken van bewijs en de lange duur van het onderzoek. De rechtbank is het daarmee eens en ontslaat de verdachte nu van verdere vervolging in de zaak.