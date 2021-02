Rapper Bigidagoe verdacht van diefstal

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam bevestigt in een persbericht dat zij vrijdag en zaterdag drie mannen heeft aangehouden in de wijk Zuid-Oost, aan de Karspeldreef. Ze zijn verdacht van onder meer diefstal.

Blinddoek

Crimesite meldde eerder dat een van hen de rapper Bigidagoe is. Een arrestatieteam hield de man vrijdagmiddag aan, bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam Zuid-Oost, en voerde hem geblinddoekt af. De politie meldt zaterdag dat ook een tweede persoon daar is gearresteerd. Net als een derde in verband met het onderzoek, in de nacht van vrijdag op zaterdag, in een woning.

Rapvete

Bigidagoe (Danzel S., 23) is momenteel met rapper Chivv (26) verwikkeld in een rapvete waarin beide rappers elkaar dissen in tracks. Uit de informatie van de politie blijkt dat vrijdag een 23-jarige man is aangehouden. De andere twee zijn 25 en 27 jaar oud.

Beperking

Omdat de verdachten in zogenaamde ‘beperkingen’ zitten, en zelf daardoor weinig contact met de buitenwereld mogen hebben, mag ook de politie verder niets zeggen over de inhoud van het onderzoek.