‘Rapper Bigidagoe opgepakt door arrestatieteam in A’dam-Zuidoost’ (VIDEO) (UPDATE3)

Connect on Linked in

Rapper Bigidagoe uit Amsterdam-Zuidoost is vrijdagmiddag samen met – volgens nog onbevestigde berichten – twee andere verdachten opgepakt door een arrestatieteam in de Bijlmer. Dat meldt een bron aan Crimesite. Op een video is te zien hoe Bigidagoe geblinddoekt wordt afgevoerd door leden van een AT. Bigidagoe (Danzel S., 23) is momenteel met rapper Chivv (26) verwikkeld in een rapvete waarin beide rappers elkaar dissen in tracks.



Door Roel Janssen

Gestolen ketting

Bigidagoe werd in augustus 2020 neergeschoten in Amsterdam-Zuid. Hij raakte zwaargewond aan zijn been. Ook de woning van zijn moeder in de Bijlmer werd onder vuur genomen. In een voorproefje van een videoclip van Bigidagoe disste de rapper uit Amsterdam-Holendrecht deze week rapper Chivv (van voorheen SBMG) uit Amsterdam-Kraaiennest. In een rapverse van een nog niet verschenen nummer zei Bigidagoe dat hij een dure ketting van Chivv had gestolen (‘Vraag het aan Chivv, hij is neckless‘).

Beledigingen over en weer

Chivv reageerde daarop snel met een hele disstrack aan het adres van Bigidagoe waarin hij ook diens kompaan JoeyAK een sneer geeft. In de disstrack Chain Swap zegt Chivv ook een ketting te hebben gestolen van Bigidagoe, die hij in de bijbehorende videoclip laat zien. Zowel Bigidagoe als JoeyAK (van rapcrew Zone 6) reageerden vervolgens richting Chivv met korte filmpjes op de disstrack aan hun adres. JoeyAK zit momenteel een celstraf van ruim drie jaar uit voor een gewelddadige ontvoering en zware mishandeling van een Amsterdamse vrouw.

Samenwerking

Het is nog onduidelijk of dat de politie Bigidagoe en nog twee andere verdachten hebben opgepakt omdat ze vrezen voor een mogelijke escalatie van het conflict. Saillant detail is dat Chivv en JoeyAK in 2019 nog hebben samengewerkt op de track 64 Barz van de tot achttien jaar cel veroordeelde Jason L., alias rapper Djaga Djaga. Die zit vast voor betrokkenheid bij een liquidatie.

‘Beef’

Ondanks het feit dat de betrokken (gangster)rappers allemaal uit Amsterdam-Zuidoost komen en Chivv en JoeyAK op een gezamenlijke track hebben samengewerkt, is er blijkbaar ergens onderweg beef (ruzie) ontstaan. De reden voor het conflict houdt mogelijk verband met de gestolen ketting van Chivv.

Chivv rapt in Chain Swap o.a.:

‘Ik hoor ik ben gedist dus laat me even praten

Twee mannen twee guns maar weinig resultaten

Je hebt m’n chain maar ik de jouwe, ik zou m’n leven haten

Je speelt een fucking luitenant maar je hebt geen soldaten.’

Rapper JoeyAK heeft inmiddels de disstrack Gunkolf Rap terug geschreven richting Chivv.

Volgens AT5 kan een politiewoordvoerder niet bevestigen dat de verdachten rappers zijn. De arrestaties zijn verricht vanwege een ‘lopend onderzoek’.