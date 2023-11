Rapper Broertje (Green Gang) overleden

Print This Post

De Amsterdamse rapper Broertje is overleden. Dat melden verschillende betrouwbare bronnen op sociale media. Broertje (echte naam Jonathan Xerxes Nepomuceno) werd bekend als lid van rap- en straatcollectief Green Gang uit Amsterdam-Zuidoost.

Het is nog onduidelijk hoe hij is overleden. Volgens onbevestigde bronnen zou hij zijn overleden na een ziekte. Ook gaan er geruchten over een hartstilstand door veelvuldig lachgasgebruik.

Muziek

Broertje maakte sinds zijn tienerjaren deel uit van rap- en straatbende Green Gang met wie hij meerdere albums uitbracht. In 2009 was hij samen met rapper JayJay (nu beter bekend als Djaga Djaga) te zien in een veelbekeken freestyle autosessie.

Broertje was getekend bij het label OJFAM Entertainment van oprichter Oshadix Leonora, de jongere broer van Djaga Djaga.

Detentie



Vanaf 2012 zat Broertje een celstraf van bijna zes jaar uit wegens poging tot doodslag op meerdere personen en diefstal met geweld. In eerste instantie zou hij tien jaar celstraf krijgen, maar dit werd verlaagd. Met een naar binnen gesmokkelde smartphone nam hij in de gevangenis de teksten op van zijn EP Straight Outta Prison die eind 2016 uitkwam. In 2017 kwam Broertje vrij.

Soloalbums

Daarna bracht hij twee soloalbums uit: IJskoud in 2019 (met gastbijdrages van o.a. JoeyAK, Emms en Josylvio) en Jamina in 2021, een eerbetoon aan zijn 24-jarige zus die in 2014 overleed na een zware mishandeling door haar vriend. De dader kreeg zeven jaar cel en tbs.

Rapper Broertje was vorige week nog te zien in een aflevering van Red Bull Rap Champs. Ook bracht hij enkele dagen geleden nog de videoclip Bodem uit samen met rapper Mello.

Broertje was vader van een dochtertje.

Reacties

Op sociale media komen veel reacties binnen op het overlijden van Broertje. De Nederlandse raplegende Extince schrijft op Instagram: ‘RIP Broertje. We met in 2011. Respect en kracht aan de nabestaanden’.

‘R.I.P. echte G deze man, peace‘, schrijft iemand anders. Bij zijn laatste videoclip schrijft een ander: ‘Never be fogotten Broertje! Zo knal ik al je pokkoes deze week en is dit het laatste nummertje. Rest in peace gap!’