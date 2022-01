‘Rapper Joey AK op vrije voeten met gebiedsverbod’

Connect on Linked in

In hoger beroep heeft het gerechtshof Amsterdam bepaald dat de voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochtertjes veroordeelde Joël H. (25, alias rapper JoeyAK), op 12 maart op vrije voeten komt, zo meldt Het Parool. Maar hij mag tot zijn zaak in hoger beroep is uitbehandeld de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost, West en Noord niet betreden. Verder moet H. zich onder psychische behandeling laten stellen.

Smartphone

Het Openbaar Ministerie was tegen de schorsing van de hechtenis omdat in de cel van de gangsterrapper drie keer een smartphone is gevonden, en hij daarom volgens de officier van justitie zijn recht op voorwaardelijke invrijheidstelling heeft verspeeld. De telefoons waren illegaal ingevoerd, maar advocaat Jan-Hein Kuijpers zegt dat H. kan aantonen dat de apparaten alleen zijn gebruikt om raps op te nemen. In de gevangenis heeft JoeyAK zijn album Bodemboy uitgebracht. Er ontstond rumoer over de cover van het album omdat er een kind met een vuurwapen op te zien was.

Mishandeld

Joël H. (uit Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost) kreeg van de rechtbank eind 2020 drie jaar en vier maanden cel. Hij had een vrouw laten ontvoeren, en haar bovendien mishandeld, omdat ze geld van hem zou hebben gestolen. H. werd ook veroordeeld voor witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

De behandeling van het hoger beroep zal nog enige tijd op zich laten wachten. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist en was in hoger beroep gegaan.