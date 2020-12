OM in hoger beroep tegen 40 maanden cel rapper JoeyAK

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de ruim drie jaar celstraf die rapper JoeyAK (Joël H., 23) onlangs kreeg voor het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een vrouw, op 31 december 2019 in Amsterdam en Almere. De rechtbank gaf JoeyAK 40 maanden cel, maar het OM – dat eerder vijf jaar eiste – is het niet eens met de strafmaat.

Tas met geld gestolen

De vrouw werd op oudejaarsdag 2019 samen met haar kinderen van 3 en 7 vanuit haar woning in Amsterdam-Noord ontvoerd naar een huis in Almere. Ze werd ervan verdacht een tas met 100.000 euro van JoeyAK te hebben gestolen. In de woning in Almere werden de vrouw en haar kinderen langdurig van elkaar gescheiden.

JoeyAK werd naast de ontvoering ook schuldig bevonden aan het witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

Heet water

De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat JoeyAK de vrouw meerdere malen met een pistool tegen haar hoofd en knieën heeft geslagen. Ook werd met een waterkoker heet water in haar nek gegoten waardoor ze eerstegraads brandwonden opliep. De vrouw werd uiteindelijk op nieuwjaarsdag bevrijd door een arrestatieteam, na een melding van een buurvrouw.

Drie andere mannen van 20 en 22 zijn door de rechtbank veroordeeld tot straffen van 2,5 jaar tot één jaar cel. Tegen die straffen gaat het OM niet in beroep.

JoeyAK’s oudere broer Frank H. (27), alias rapper Drechter, staat op een later moment nog terecht in de zaak.