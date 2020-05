Rapper JoeyAK vanuit bajes: ‘Justitie speelt psychologische spelletjes’

Connect on Linked in

Rapper JoeyAK (Joël H., 23), die sinds januari vastzit op verdenking van een gewelddadige ontvoering en zware mishandeling, heeft in een Facetime-gesprek met een vriend vanuit de bajes van zich laten horen. Hij zegt onder meer dat hij volgens justitie op een dodenlijst staat en zij vervolgens zijn verblijfplaats online hebben gezet. Volgens de rapper uit Amsterdam-Zuidoost zijn al deze acties van justitie ‘psychologische spelletjes’.

JoeyAK (de AK staat voor ‘Alles Kantelen’) zit sinds Nieuwsjaarsdag vast omdat hij met anderen wordt verdacht van de ontvoering van een 31-jarige Amsterdamse vrouw met haar twee kinderen van drie en zeven jaar oud. In de Facetime-video die donderdag op Instagram verscheen, probeert Joël H. wat dingen recht te zetten. Zo zegt hij dat er enkele onjuistheden over hem verspreid zijn in de media en dat hij de waarheid op tafel wil leggen.

“Fok de hele land die bullshit loopt te zeggen, jullie weten wie de realest is. Mensen zetten mij alleen maar negatief in het nieuws dat ik dingen heb gesuggereerd en al die dingen. Alles is fake man. Justitie zegt tegen mij dat ik op een dodenlijst sta, maar vervolgens geven ze aan journalisten vrij waar ik verblijf en allemaal uithang. Al die dingen zijn psychologische spelletjes. Het is de justitie die ons zo maakt en zo neerzet.’

Arrestatieteam

Op 31 december 2019 werd de Amsterdamse vrouw met haar kinderen vanuit hun woning in Amsterdam-Noord ontvoerd en vastgehouden in een pand in Almere. Een dag later viel een arrestatieteam het pand binnen en bevrijdde de vrouw en haar kinderen. De vrouw had letsel op haar hoofd en huid en was in hals en rug roodverbrand.

Kokend water

H. zou volgens justitie het slachtoffer hebben gedwongen op een kruk in de woonkamer te gaan zitten, waarna hij haar negen keer met zijn vuurwapen op haar hoofd en knie zou hebben geslagen en haar kokend water in de nek goot. Haar kinderen zagen dat niet omdat ze op de bovenverdieping waren ondergebracht. Het slachtoffer zou zijn ontvoerd en gemarteld omdat ze een tas met 100.000 euro zou hebben gestolen waar een gezamenlijke vriendin van JoeyAK in Almere op moest letten. Vier verdachten, onder wie JoeyAK, zitten sinds 1 januari vast voor de ontvoering.

JoeyAK bracht tijdens zijn detentie nog de single Amari uit vanuit de bajes.